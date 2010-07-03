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14:13

Вторник побил температурный рекорд

общество погода

14:13

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вторник, 26 марта, стал самым теплым днем весны в Москве. В 12 часов дня термометр в центре города на Балчуге показал +7,9 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

На метеостанции ВДНХ зафиксировано +7,5 градуса. До этого самым теплым днем в столице считался понедельник, 25 марта. Тогда воздух прогрелся до 7,3 градуса выше ноля.

За всю историю метеонаблюдений для 26 марта абсолютным температурным рекордом остается температура +15,1 градуса в 1973 году.

Ранее синоптики пообещали москвичам заметное потепление к концу рабочей недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха повысится до +11 градусов.

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общество погода

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