Самым теплым днем в Москве с начала года стал понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В минувший понедельник столбики термометров в Москве и области поднялись до 7,3 градуса, достигнув максимального значения с начала года. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

Говоря о росте температуры, синоптики отмечают, что вопреки периодическим возвращениям зимы весна продолжает набирать обороты.

"Яркие лучи весеннего солнца смогли хорошо прогреть воздушные массы, обновив текущий максимум 2019 года. Теперь он составляет плюс 7,3 градуса, что на 0,1 градуса превышает достижение, установленное 18 марта", – уточнили метеорологи.

По прогнозам 27 и 28 марта весенние процессы в центре Европейской России вновь возьмут паузу. В дневные часы воздух прогреется до четырех градусов тепла. А уже к выходным столичные термометры превысят 10-градусную отметку.

Ранее жителей города предупредили о мокром снеге и усилении ветра 26 марта. Температура воздуха в столице прогреется до четырех–шести градусов, по области – от двух до семи градусов тепла. При этом к концу марта синоптики не ожидают чрезмерных осадков.

