Москвичей предупредили об усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пришедший с северо-запада циклон 26 и 27 марта принесет в Москву сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, небольшие осадки и гололедицу, отмечает Гидрометцентр.

В ночные часы столбики термометров в столице опустятся до четырех градусов ниже нуля, а в области – до минус шести. Местами пройдет умеренный снег.

В четверг в городе по-прежнему будут небольшие осадки, а воздух прогреется до двух–четырех градусов. В конце рабочей недели горожан ждут небольшой снег и повышение температуры до плюс шести градусов. Незначительные осадки ждут москвичей и в субботу.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что погода в конце марта не принесет чрезмерных осадков. По ее словам, минусовые температуры будут не повсеместно.

При этом синоптик посоветовала не менять шины до середины апреля. Согласно другим прогнозам, с 28 марта столицу накроет мощная волна тепла.

