Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос". Синоптики объяснили, что с четверга западный поток активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы.

В ближайшие два дня в столице потеплеет до 6–7 градусов, что почти на шесть градусов выше нормы. В среду осадки перейдут в снег, днем похолодает до +1 градуса, однако с четверга стартует новая волна потепления. К выходным воздух в Москве и области прогреется до 10 градусов со знаком плюс и выше.

Метеорологи обещают, что в начале следующей недели станет еще теплее.

До наступления тепла жителям Москвы и Подмосковья придется выдержать "последний удар зимы". Со вторника в столице вновь начнутся осадки. В среду ожидается снегопад, а температура упадет до плюс 1 градуса.

Во вторник и среду может выпасть около трети месячной нормы осадков. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что некоторое время на дорогах в столичном регионе будет сохраняться гололедица, поэтому автолюбителям не следует спешить со сменой резины.