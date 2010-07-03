Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос". Синоптики объяснили, что с четверга западный поток активизируется, и в Европейскую Россию устремятся согретые Гольфстримом воздушные массы.
В ближайшие два дня в столице потеплеет до 6–7 градусов, что почти на шесть градусов выше нормы. В среду осадки перейдут в снег, днем похолодает до +1 градуса, однако с четверга стартует новая волна потепления. К выходным воздух в Москве и области прогреется до 10 градусов со знаком плюс и выше.
Метеорологи обещают, что в начале следующей недели станет еще теплее.
До наступления тепла жителям Москвы и Подмосковья придется выдержать "последний удар зимы". Со вторника в столице вновь начнутся осадки. В среду ожидается снегопад, а температура упадет до плюс 1 градуса.
Во вторник и среду может выпасть около трети месячной нормы осадков. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил, что некоторое время на дорогах в столичном регионе будет сохраняться гололедица, поэтому автолюбителям не следует спешить со сменой резины.
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