В столичный регион придет похолодание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последнюю неделю марта в столичном регионе будет пасмурная и дождливая похода, ожидается похолодание. Об этом Агентству "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".

В первый день недели – понедельник, 25 марта, – будет солнечно, а уже во вторник погода резко ухудшится. Температура будет на 3-4 градуса выше нормы, однако пройдут осадки (дождь и мокрый снег).

В среду, 27 марта, температура упадет на 2-3 градуса, а ночью – до минус 5. К концу недели ожидается потепление, тем не менее дождливая погода сохранится.

"В конце недели вновь подойдет теплый воздух, его приход будет сопровождаться облачной погодой, дождями и повышением температуры до 5-7 градусов", – добавил собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали, что в конце недели воздух в столичном регионе прогреется до 13 градусов, однако до наступления тепла жителям Москвы и Подмосковья придется выдержать "последний удар зимы".

