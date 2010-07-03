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В столичный регион придет похолодание

Суровый март. Москвичей предупредили о похолодании

общество погода

09:36

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последнюю неделю марта в столичном регионе будет пасмурная и дождливая похода, ожидается похолодание. Об этом Агентству "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".

В первый день недели – понедельник, 25 марта, – будет солнечно, а уже во вторник погода резко ухудшится. Температура будет на 3-4 градуса выше нормы, однако пройдут осадки (дождь и мокрый снег).

В среду, 27 марта, температура упадет на 2-3 градуса, а ночью – до минус 5. К концу недели ожидается потепление, тем не менее дождливая погода сохранится.

"В конце недели вновь подойдет теплый воздух, его приход будет сопровождаться облачной погодой, дождями и повышением температуры до 5-7 градусов", – добавил собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали, что в конце недели воздух в столичном регионе прогреется до 13 градусов, однако до наступления тепла жителям Москвы и Подмосковья придется выдержать "последний удар зимы".

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общество погода

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