Москвичам пообещали до +13 градусов к следующим выходным

К следующим выходным воздух в столице прогреется до 13 градусов тепла. Об этом рассказали специалисты центра погоды "Фобос".
Однако перед наступлением долгожданного тепла москвичам придется выдержать последний "удар" зимы, предупредили синоптики. Так, во вторника в столице вновь начнутся осадки. В среду ожидается снегопад, а температура упадет до плюс 1 градуса. "Но уже с четверга столбики термометров быстро поползут вверх, и к выходным потеплеет до 10−13 градусов", − заверили в центре "Фобос".
По прогнозам, в понедельник, 25 марта, в городе будет солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов выше нуля в столице и до +8 градусов по области. В целом, погода будет комфортной, отметили специалисты.
Ранее метеорологи прогнозировали зимний "рецидив", который придется на середину недели. В частности, сообщалось, что во вторник и среду может выпасть около трети месячной нормы осадков. После этого холодный сезон для москвичей закроется окончательно.
На следующей неделе в столицу вернутся мороз и снегопады
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