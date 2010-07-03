Москвичам пообещали до +13 градусов к следующим выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К следующим выходным воздух в столице прогреется до 13 градусов тепла. Об этом рассказали специалисты центра погоды "Фобос".

Однако перед наступлением долгожданного тепла москвичам придется выдержать последний "удар" зимы, предупредили синоптики. Так, во вторника в столице вновь начнутся осадки. В среду ожидается снегопад, а температура упадет до плюс 1 градуса. "Но уже с четверга столбики термометров быстро поползут вверх, и к выходным потеплеет до 10−13 градусов", − заверили в центре "Фобос".

По прогнозам, в понедельник, 25 марта, в городе будет солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов выше нуля в столице и до +8 градусов по области. В целом, погода будет комфортной, отметили специалисты.

Ранее метеорологи прогнозировали зимний "рецидив", который придется на середину недели. В частности, сообщалось, что во вторник и среду может выпасть около трети месячной нормы осадков. После этого холодный сезон для москвичей закроется окончательно.