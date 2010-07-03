Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник и среду

Около трети мартовской нормы осадков в виде мокрого снега может принести жителям столицы 26 и 27 марта холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
В минувшую пятницу циклон, который метеорологи называют ныряющим, на время вернул центральные области Европейской России в зиму. В Москве прошли осадки в виде мокрого снега. За сутки выпало 4-7 мм осадков, местами – до 11 мм.
По словам синоптиков, в середине новой недели столицу ждет еще один рецидив зимы. В ночь со вторника на среду, и еще раз 27 марта, атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега, преимущественно мокрого.
Согласно прогнозам, в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков. Ожидается, что в четверг похолодает до минус 1-6 градусов, сообщили в "Фобосе".
В эти выходные в столичном регионе будет тепло, местами пройдет мокрый снег. В субботу – тихо и солнечно, среднесуточная температура воздуха окажется близка к климатической норме.
В воскресенье столбики термометров останутся на уровне выше климатической нормы. Местами пройдет дождь, прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура – до +5 градусов. Давление понизится на 10 пунктов – до 741 миллиметра ртутного столба.
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