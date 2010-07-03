Ветреная и снежная погода ожидается в Москве на выходных

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На выходных в Москве и области будет тепло, местами пройдет мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, в столице держится высокая температура, которая выше нормы на 5-6 градусов. В пятницу ожидается прохождение фронта.

Днем плюсовая погода будет колебаться от плюс 3 до плюс 5. В ночь на субботу будет 0 – плюс 2. На следующий день также от плюс 3 до плюс 5. В ночь на воскресенье плюс 2-3. Днем температура может вырасти до плюс 7 градусов.

Цыганков добавил, что на выходных ожидается порывистый ветер 12-13 метров в секунду. Все три дня будет идти небольшой снег, местами переходящий в дождь. Иногда среди облаков будет выглядывать солнце.

Ранее сообщалось, что на 22 марта в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков (25% месячной нормы). Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями компания "Аэрофлот" отменяет запланированные на пятницу 14 рейсов.

Водителей призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения, избегать деревьев и сооружений повышенного риска.