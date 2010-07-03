Ветреная и снежная погода ожидается в Москве на выходных

На выходных в Москве и области будет тепло, местами пройдет мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
По его словам, в столице держится высокая температура, которая выше нормы на 5-6 градусов. В пятницу ожидается прохождение фронта.
Днем плюсовая погода будет колебаться от плюс 3 до плюс 5. В ночь на субботу будет 0 – плюс 2. На следующий день также от плюс 3 до плюс 5. В ночь на воскресенье плюс 2-3. Днем температура может вырасти до плюс 7 градусов.
Цыганков добавил, что на выходных ожидается порывистый ветер 12-13 метров в секунду. Все три дня будет идти небольшой снег, местами переходящий в дождь. Иногда среди облаков будет выглядывать солнце.
Ранее сообщалось, что на 22 марта в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков (25% месячной нормы). Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы.
В связи с неблагоприятными метеоусловиями компания "Аэрофлот" отменяет запланированные на пятницу 14 рейсов.
Водителей призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения, избегать деревьев и сооружений повышенного риска.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.