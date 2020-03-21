Пятница в Москве будет опасной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе на пятницу, 22 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Поводом послужил прогнозируемый ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица.

"Такая погода потенциально опасна", – говорится в сообщении. Столбики термометров при этом в Москве покажут 2–4 градуса выше нуля, по области – 0–5 градусов.

Ранее сообщалось, что зима вернется в столицу в пятницу. Обильные осадки принесет ныряющий североатлантический циклон. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков, что равно 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. Погода испортится около 6–9 утра и продержится весь день.

Астрономическая весна пришла в Москву 21 марта. По словам синоптиков, солнце в этот день пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов. Считается, что именно с этого момента в природе начинаются обновления. Снег начинает таять, почки набухают, а птицы возвращаются с юга. В начале следующей недели температура воздуха в столице прогреется до +8 градусов, а облака рассеются.