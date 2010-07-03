"Ныряющий" циклон принесет в Москву зиму

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Зима вернется в столицу в пятницу, 22 марта, сообщает центр погоды "Фобос". Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Обильные осадки принесет ныряющий североатлантический циклон. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков, что равно 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. Погода испортится около 6–9 утра и продержится весь день.

Астрономическая весна пришла в Москву 21 марта. По словам синоптиков, солнце в этот день пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов. Считается, что именно с этого момента в природе начинаются обновления. Снег начинает таять, почки набухают, а птицы возвращаются с юга.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели температура воздуха в столице прогреется до +8 градусов, а облака рассеются, сообщает центр погоды "Фобос".

До понедельника в Москве время от времени будут идти небольшие осадки, дневная температура составит +4... +6 градусов. Также синоптики предупредили о том, что ждать теплой погоды с температурой до +15 градусов стоит только с середины апреля.