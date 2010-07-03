Снег с дождем ожидается в Москве в четверг

Облачная погода, снег и дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве температура составит 3–5 градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице утром. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.
Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 5 градусов.
Ранее сообщалось, что астрономическая весна придет в Москву 21 марта. По словам синоптиков, солнце в этот день пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.
В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов. Считается, что именно с этого момента в природе начинаются обновления. Снег начинает таять, почки набухают, а птицы возвращаются с юга.
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