Снег с дождем ожидается в Москве в четверг

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода, снег и дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура составит 3–5 градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице утром. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что астрономическая весна придет в Москву 21 марта. По словам синоптиков, солнце в этот день пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов. Считается, что именно с этого момента в природе начинаются обновления. Снег начинает таять, почки набухают, а птицы возвращаются с юга.