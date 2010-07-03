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12:26

Астрономическая весна придет в Москву ночью 21 марта

общество погода

12:26

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Астрономическая весна придет в Москву ночью 21 марта. Она наступит в 00:58 по московскому времени, сообщает Гидрометцентр России.

В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов. В этот день Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. Таким образом, в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном – осень.

Ежегодно день весеннего равноденствия отмечают 20 марта, но из-за разницы во времени могут быть отклонения на несколько часов. Во всем мире весеннее равноденствие наступит 20 марта в 21:58 по западноевропейскому часовому поясу. По московскому времени это будет 00:58 21 марта.

Во времена, когда еще не было календарей, считалось, что именно с этого дня в природе начинаются обновления: тает снег, набухают почки на деревьях, птицы возвращаются с юга, ударяет первый весенний гром.

Меньше недели остается до Дня весеннего равноденствия

общество погода

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