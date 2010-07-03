Весеннее тепло придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В начале следующей недели температура воздуха в столице прогреется до +8 градусов, а облака рассеются, сообщает центр погоды "Фобос".

До понедельника в Москве время от времени будут идти небольшие осадки, дневная температура составит +4... +6 градусов.

Ранее синоптики предупредили о том, что ждать теплой погоды с температурой до +15 градусов стоит только с середины апреля.

В четверг, 21 марта, в столице ожидается облачная погода, снег и дождь. Температура составит 3–5 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба.