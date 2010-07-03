"Аэрофлот" отменяет в пятницу 14 рейсов из-за непогоды

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Компания "Аэрофлот" отменяет 14 рейсов, запланированные на пятницу, 22 марта, передает ТАСС.

Изменения в расписании вылетов в авиакомпании объяснили неблагоприятными метеоусловиями. Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования.

Сообщается, что отменяются парные рейсы из аэропорта Шереметьево в Варшаву, Берлин, Хельсинки, Франкфурт, Воронеж, Таллин и Нижний Новгород. По этой же причине еще у нескольких бортов изменится время отправления на более позднее.

Отмечается, что прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".

На пятницу в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков – 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы.

Водителей призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов – обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска.