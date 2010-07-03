Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:39

Магнитная буря начнется в воскресенье

общество погода

14:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/egal

Астрономы предупредили о магнитной буре, которая ожидается в воскресенье, 24 марта. Об этом сказано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно прогнозам, в субботу, 23 марта, магнитосфера Земли также будет возмущенной. Вероятность магнитной бури рано утром в воскресенье специалисты оценивают в 30%, то есть она будет сравнительно слабой.

Исследователи не исключили, что вспышки активности геомагнитного поля планеты могут наблюдаться и в конце месяца – 27 и 28 марта.

В конце февраля атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким значениям. Причиной тому стал циклонический вихрь, который бушевал над Центральной Россией в последние дни зимы. Тогда из-за аномального давления столичный депздрав посоветовал ограничить прогулки метеозависимым москвичам и тем, кто страдает сердечными патологиями.

Ранее сообщалось, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности на 22 марта из-за метели. В городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. На дорогах будет скользко, а ближе к вечеру ударят заморозки. В порывах ветер может разгоняться до 17 метров в секунду.

В ближайшие выходные, по информации центра погоды "Фобос", погода будет переменчивой. Если суббота порадует солнцем и ясным небом, то в воскресенье вернутся дождь и мокрый снег.

"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в конце марта

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика