Магнитная буря начнется в воскресенье

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Астрономы предупредили о магнитной буре, которая ожидается в воскресенье, 24 марта. Об этом сказано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно прогнозам, в субботу, 23 марта, магнитосфера Земли также будет возмущенной. Вероятность магнитной бури рано утром в воскресенье специалисты оценивают в 30%, то есть она будет сравнительно слабой.

Исследователи не исключили, что вспышки активности геомагнитного поля планеты могут наблюдаться и в конце месяца – 27 и 28 марта.

В конце февраля атмосферное давление в Москве приблизилось к рекордно низким значениям. Причиной тому стал циклонический вихрь, который бушевал над Центральной Россией в последние дни зимы. Тогда из-за аномального давления столичный депздрав посоветовал ограничить прогулки метеозависимым москвичам и тем, кто страдает сердечными патологиями.

Ранее сообщалось, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности на 22 марта из-за метели. В городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. На дорогах будет скользко, а ближе к вечеру ударят заморозки. В порывах ветер может разгоняться до 17 метров в секунду.

В ближайшие выходные, по информации центра погоды "Фобос", погода будет переменчивой. Если суббота порадует солнцем и ясным небом, то в воскресенье вернутся дождь и мокрый снег.