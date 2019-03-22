В Москву идут тепло и солнце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В эти выходные в столичном регионе ожидается неустойчивая погода. В субботу в Москве будет солнечно и тепло, а в воскресенье в город вернутся дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на синоптиков из центра погоды "Фобос".

Характер походы 23 и 24 марта будет изменчивым. В субботу погода будет весенней – тихой, солнечной и теплой. Среднесуточная температура воздуха будет близка к климатической норме.

"В субботу в столице и области переменная облачность без осадков, в ночь на субботу около 0, днем воздух прогреется до +3...+5 в Москве и +1...+6 в Подмосковье. Ветер ослабеет до 2-7 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба. В воскресенье характер погоды резко изменится. С запада к региону приблизится очередной атлантический циклон, небосвод затянут плотные дождевые облака, усилится западный ветер", – пояснили синоптики.

При этом температура воздуха в воскресенье сохранится на уровне выше климатической нормы. Местами пройдет дождь, будет переменная облачность. Максимум в воскресенье в Москве будет до +5 градусов. Давление понизится на 10 пунктов, до 741 миллиметра ртутного столба.

Ранее в пятницу, 22 марта, ЦОДД призвал московских автовладельцев пересесть на метро из-за ухудшения погоды. Насчет сегодняшнего дня синоптики говорят, что в столице выпадет 8–9 миллиметров осадков. Пик ненастья придется на середину дня. На дорогах будет скользко, а ближе к вечеру ударят заморозки и поднимется ветер. Непогода повлияла и на работу аэропортов: "Аэрофлот" отменил 14 рейсов, запланированных на пятницу.