В Москву идут тепло и солнце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В эти выходные в столичном регионе ожидается неустойчивая погода. В субботу в Москве будет солнечно и тепло, а в воскресенье в город вернутся дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на синоптиков из центра погоды "Фобос".
Характер походы 23 и 24 марта будет изменчивым. В субботу погода будет весенней – тихой, солнечной и теплой. Среднесуточная температура воздуха будет близка к климатической норме.
"В субботу в столице и области переменная облачность без осадков, в ночь на субботу около 0, днем воздух прогреется до +3...+5 в Москве и +1...+6 в Подмосковье. Ветер ослабеет до 2-7 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба. В воскресенье характер погоды резко изменится. С запада к региону приблизится очередной атлантический циклон, небосвод затянут плотные дождевые облака, усилится западный ветер", – пояснили синоптики.
При этом температура воздуха в воскресенье сохранится на уровне выше климатической нормы. Местами пройдет дождь, будет переменная облачность. Максимум в воскресенье в Москве будет до +5 градусов. Давление понизится на 10 пунктов, до 741 миллиметра ртутного столба.
Ранее в пятницу, 22 марта, ЦОДД призвал московских автовладельцев пересесть на метро из-за ухудшения погоды. Насчет сегодняшнего дня синоптики говорят, что в столице выпадет 8–9 миллиметров осадков. Пик ненастья придется на середину дня. На дорогах будет скользко, а ближе к вечеру ударят заморозки и поднимется ветер. Непогода повлияла и на работу аэропортов: "Аэрофлот" отменил 14 рейсов, запланированных на пятницу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.