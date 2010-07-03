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10:25

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Москвичей призывают пересесть на метро из-за метели

Водителей призвали забыть о машинах

транспорт погода

10:25

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на метро из-за ухудшения погоды. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Если думаете, на чем сегодня ехать, не думайте – на московском метро", – сказано в сообщении. Специалисты ЦОДД предупредили, что из-за сильного снегопада видимость на дорогах сильно ухудшилась. Кроме того, многие уже успели "переобуть" свои автомобили на летнюю резину. "Март, конечно, весна, но не настолько", – напомнили представители ЦОДД в свойственной им шутливой манере.

Загруженность дорог оценивается в шесть баллов, и в течение дня, по данным центра, ситуация едва ли улучшится. Тем, кто все-таки решится сесть за руль, в ЦОДД рекомендовали быть предельно внимательными и поддерживать безопасную дистанцию.


Ранее синоптики сообщили о похолодании, которое принесет скандинавский циклон. На 22 марта в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что в столице выпадет 8–9 миллиметров осадков, то есть 25% месячной нормы. Пик ненастья, по прогнозам, придется на середину дня. На дорогах будет скользко, а ближе к вечеру ударят заморозки. Скорость ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду.

Непогода повлияла и на работу аэропортов. В частности, компания "Аэрофлот" отменила 14 рейсов, запланированных на пятницу.

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