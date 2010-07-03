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Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу

Водителей призвали к внимательности из-за непогоды

общество погода

07:23

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Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 22 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мокрый снег с дождем будет идти до конца суток. Будет дуть сильный ветер, местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Не исключены повреждение линий электропередачи, повал деревьев, налипание мокрого снега на провода и деревья. Кроме того, ветер может повредить рекламные конструкции. На дорогах ожидаются заторы.

Столичные власти просят горожан быть внимательными и острожными. Не следует укрываться от стихии под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Автолюбителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Уже в субботу ветер стихнет, тем не менее на дорогах следует проявлять бдительность, поскольку возможна гололедица. Местами возможен снег с дождем. Скорость ветра составит 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на 22 марта в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков (25% месячной нормы). Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями компания "Аэрофлот" отменяет запланированные на пятницу 14 рейсов.

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общество погода

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