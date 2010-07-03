Пик непогоды 22 марта придется на середину дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пик непогоды в столице в пятницу, 22 марта, придется на середину дня, сообщил центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что похолодание принесет с собой активный циклон из Скандинавии, который накануне по касательной задел север России, а сегодня продвинется вглубь Русской равнины.

"В Москве пик ненастья придется на середину дня. В начале ожидаются дожди, затем они станут переходить в снег. Ближе к вечеру похолодает. К часу пик ударят заморозки, что грозит образованием гололедицы", – пояснили они.

Максимально сегодня в столице будет около +3. Также метеорологи сообщили, что будет сильный ветер и мокрый снег.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах. На 22 марта в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков, это четверть месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. Также из-за погоды отменены несколько рейсов на 22 марта: компания "Аэрофлот" отменила 14 рейсов, запланированных на пятницу.

