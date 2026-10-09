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09 октября, 06:33

Общество

Росреестр перечислил российские города с самыми необычными названиями

Фото: depositphotos/labrador

Города Дно, Зима, Опочка и Пыталово попали в список самых оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий.

В Псковской области отличились города Дно, Опочка и Пыталово, в Иркутской – Зима и Бодайбо. Также в рейтинг вошли Кандалакша из Мурманской области, Называевск из Омской, Пучеж из Ивановской, Пыть-Ях из Ханты-Мансийского автономного округа, Лабытнанги из Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестанские Огни из Республики Дагестан.

Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук отметил, что необычные названия муниципалитетов могут добавить позитива в повседневную жизнь. По его словам, такие топонимы привлекают внимание к изучению географии страны, традициям русского языка и культуры предков.

Ранее в Госдуму вносили проект, который запретил употребление в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Позже жителей сел Лох и Шалава успокоили, отметив, что они смогут сохранить эти названия. Инициатива направлена на тех, кто хотел бы изменить наименование населенного пункта, но не может сделать это из-за юридических трудностей.

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