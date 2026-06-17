Власти пообещали восстановить пропавшие таблички в саратовском селе Лох

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Пропавшие дорожные указатели с названием населенного пункта в саратовском селе Лох будут восстановлены, заявил РИА Новости глава Новобурасского района Алексей Воробьев.

Село пользуется популярностью у туристов, некоторые люди переехали туда из городов и работают над туристической привлекательностью населенного пункта. В Лохе находятся старинная деревянная мельница и Кудеярова пещера. Село также отличается красивой природой, которая относится к особо охраняемой природной территории. Кроме того, восстанавливается местный храм.

Однако одной из "непроходящих проблем" является то, что в населенном пункте крадут таблички-указатели. Местная жительница Мария Кислина призналась, что сейчас в селе не осталось ни одного такого опознавательного знака.

В 2024 году, например, табличку с названием села прикрутили на 12 болтов, но через 3 месяца ее все равно похитили. При этом в селе можно купить указатель в качестве сувенира, но это не останавливает кражи.

"В прошлом (2025. – Прим. ред.) году у жителей азарт был. Мы придумывали, у нас творческий конкурс (по изготовлению самодельных табличек. – Прим. ред.)", – добавила Кислина.

В администрации Новобурасского района, комментируя проблему, заверили, что дорожные указатели установят заново.

"Это региональная дорога. Обслуживающая организация об этом знает. Они заказали, будут установлены. <...> Это название села, оно должно быть. Но спросом пользуется таким", – объяснил Воробьев.

Ранее в Госдуму вносили проект, который запретил употребление в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. Позже жителей сел Лох и Шалава успокоили, отметив, что они смогут сохранить эти названия. Инициатива направлена на тех, кто хотел бы изменить наименование населенного пункта, но не может сделать это из-за юридических трудностей.

