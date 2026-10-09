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09 октября, 06:56

Безопасность

Проверка систем оповещения пройдет в регионах РФ 9 октября

Фото: МАХ/"МЧС России"

Плановая проверка систем оповещения населения состоится в российских регионах 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во время мероприятий по всей стране включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций временно заменят информационными сообщениями. Услышав сигнал, жителям рекомендовано сохранять спокойствие, включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать сообщение. Дополнительно информация будет размещена в мобильном приложении "МЧС России".

Система оповещения предназначена для своевременного доведения до граждан сигнала об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Комплексные проверки в регионах проводятся дважды в год – в марте и октябре. Они позволяют оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации.

В российских регионах также началась штабная тренировка по гражданской обороне. Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что обеспечение национальной безопасности в современных условиях требует постоянного совершенствования деятельности в области гражданской обороны.

Одним из ключевых аспектов тренировки является практическая отработка задач по обеспечению устойчивости функционирования критически важных и социально значимых объектов.

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