Тренировка по гражданской обороне стартовала в России

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Штабная тренировка по гражданской обороне началась в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Глава ведомства Александр Куренков отметил, что обеспечение национальной безопасности в современных условиях требует постоянного совершенствования деятельности в области гражданской обороны.

Одним из ключевых аспектов тренировки является практическая отработка задач по обеспечению устойчивости функционирования критически важных и социально значимых объектов.

Учения пройдут в два этапа. На первом в готовность приведут органы управления, силы и объекты гражданской обороны, включая защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На втором этапе отработают конкретные задачи по защите населения и территорий.

Тренировка завершится 9 октября. По ее окончании министр распорядился проанализировать действия органов управления и сил гражданской обороны, выявить проблемные вопросы и определить пути их решения.

В МЧС не уточнили, будут ли включаться сирены гражданской обороны. Однако многие региональные управления ведомства сообщили, что это произойдет 9 октября. В связи с этим спасатели призвали не паниковать, услышав звук сирены.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в числе важнейших задач правительства Москвы остается защита города от пожаров и других угроз. Столица постоянно ведет строительство новых пожарных депо и осуществляет реконструкцию действующих объектов.