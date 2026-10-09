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09 октября, 04:34

Шоу-бизнес

Актриса Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мэрилин Монро

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Американская актриса Сидни Суини приходится дальней родственницей Мэрилин Монро. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на исследование генеалогической компании MyHeritage.

Как выяснили специалисты, Суини и Монро являются девятиюродными сестрами с разницей в одно поколение. Их генеалогические древа пересекаются благодаря общему предку, жившему в XVII веке.

Отцы обеих знаменитостей – Стивен Суини и Чарльз Стэнли Гиффорд – оказались потомками Эзры Перри, одного из первых поселенцев в Сэндвиче, штат Массачусетс. Перри умер в 1689 году.

Ранее СМИ сообщали о том, что Суини может рассматривать возможность перехода в иудаизм после начала отношений с музыкальным менеджером Скутером Брауном.

Поводом для таких предположений стало то, что 29-летнюю звезду "Эйфории" и "Белого лотоса" несколько раз замечали вместе с 45-летним Брауном в синагоге. Особое внимание прессы привлекло посещение ими службы по случаю Рош ха-Шана.

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