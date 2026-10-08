В Казахстане на границе с Россией найдено городище эпохи Тюркского каганата

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В восточной части Казахстана у границы с Россией и Китаем археологи обнаружили городище, относящееся ко временам Первого Тюркского каганата. Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования республики.

Исследования проходили в Зайсанской котловине, которая находится в Восточно-Казахстанской области. Городище получило название Калжыр, оно расположено между селами Калжыр и Боран. Площадь памятника превышает 25 гектаров, а его возраст оценивают примерно в 1,5 тысячи лет.

Ученые вскрыли остатки главных укреплений в южной части крепости и выяснили, что значительная их доля пострадала от огня. Кроме того, найдены элементы внутренней структуры зданий, глинобитные полы, штукатурка с орнаментом, а также фрагменты конструкций из камыша и глины.

Руководитель экспедиции Никита Константинов сообщил, что на территории обнаружили древнее погребальное сооружение керексур, относящееся к эпохе поздней бронзы. По его словам, находка расширяет знания о западной границе каганата, а полученные данные будут использованы при создании цифровых моделей и геоинформационной системы региона.

Тюркский каганат представлял собой кочевую империю, возникшую во второй половине VI века. Он объединил древних тюрков и стал самым крупным по площади государством раннего средневековья. Его владения простирались от Черного моря на западе до Байкала на востоке. Благодаря каганату тюрки из локальной этнической группы превратились в доминирующий этнос.

Ранее знатное женское захоронение второй половины X века обнаружили в древнерусском Гнездовском археологическом комплексе в Смоленской области. В кургане была похоронена женщина-христианка, о чем свидетельствовал найденный при ней серебряный крест, украшенный сканью. Также рядом с ней нашли парные скандинавские фибулы.

