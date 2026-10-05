В Москве восстановили коллекцию находок, обнаруженных в Коробейниковом переулке

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные археологи завершили реставрацию коллекции предметов, найденных в ходе раскопок в Коробейниковом переулке. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Работы проводились весной 2026 года. Всего было обнаружено около тысячи индивидуальных находок, среди которых фрагменты керамической, фаянсовой и фарфоровой посуды, печные изразцы, оружейные пули, старинные монеты, статуэтки, детские игрушки и стеклянные емкости.

"Столичные археологи провели масштабные исследования в районе Коробейникова переулка. Специалисты изучили прибрежную зону пруда, располагавшегося здесь в XVIII–XIX веках", – рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Особое место в собрании занимают керамические и стеклянные емкости: флаконы, бутылочки, пузырьки и баночки. Они предназначались для хранения лекарств, парфюмерии и косметики. Коллекция пополнилась флаконами с маркировкой известных московских аптек и парфюмерных производств "Ферейн", "Келлер" и "Эрманс". Среди стеклянных пузырьков выделяется чернильница фирмы Faber со стеклянной пробкой в виде полумесяца.

Еще один примечательный предмет – стеклянная банка из-под конфет кондитерской фабрики "Наследницы Яни и Янулы Панайот". Предприятие основал в 1880 году выходец из города Родосто (ныне Текирдаг, Турция) Яни Панайот. Обрусев, он стал зваться Иваном Павловичем Яни и развернул производство восточных сладостей в Москве, построив фабрику в Денисовском переулке.

Также археологи нашли многочисленные игрушки, фигурки и атрибуты настольных игр: керамические и фарфоровые статуэтки, оловянных солдатиков, миниатюрные игрушечные пивные кружки для игры в бирюльки и костяшки для домино.

Участок в районе Коробейникова переулка имеет многовековую историю. Свое современное название переулок получил в XVIII веке по фамилии местного домовладельца. До возведения в 1591–1592 годах оборонительных стен деревянного города по линии современного Садового кольца эта местность считалась глубоким пригородом.

Сегодня благодаря современным раскопкам археологам удается открывать новые страницы быта горожан прошлых эпох. В ближайшее время артефакты передадут в Музей Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реставраторы нашли рукописные документы XVIII века в усадьбе Останкино. Находка была сделана в интерьерах Картинной галереи Дворца-театра, сами документы относятся к первому этапу строительства дворца. Найденные материалы передали реставратору графики.