Строительство нового газопровода на западе Москвы завершено на 90%

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают строительство газопровода высокого давления на западе столицы. Объект готов уже на 90%, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая протяженность нового газопровода приблизится к 3,6 километра. Старт работ по данному проекту состоялся в 2025 году. Как рассказал гендиректор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин, при проектировании учитывались потребности потребителей. Специалисты позаботились о запасе мощности для подключения дополнительных объектов в будущем.

Работы ведутся в условиях сложившейся городской застройки, в том числе на участках пересечения с дорогами и инженерными коммуникациями. В наиболее сложных местах специалисты прибегают к методу микротоннелирования. Это дает возможность вести работы под землей, избегая масштабных разрытий. Всего к настоящему моменту выполнили 10 закрытых переходов.

Параметры работы готового газопровода будут контролировать дистанционно. Современные запорные устройства дают возможность разделять инженерные сети столицы на сектора, которые при необходимости можно перекрыть из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". На это потребуется всего 1,5 минуты. Такое оборудование обеспечивает высокий уровень автоматизации и безопасности системы.

Тем временем в Краснопахорском районе ТиНАО тоже завершается строительство крупного газопровода. Его протяженность составляет почти 14 километров. При этом разные участки имеют различный диаметр, что требует особой точности при стыковке.

В этом же районе уже закончили реконструкцию водозаборного узла "Пансионат Пахра". Этот объект снабжает водой поселок дома отдыха "Пахра" и прилегающие места.