Два человека погибли при обстреле ВСУ Белгородского округа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли из-за ночной атаки ВСУ на Белгородский округ, заявили в оперштабе Белгородской области.

По данным штаба, снаряд попал в частный дом в поселке Разумное, там погибли супруги. Кроме того, четыре человека получили ранения. У мужчины диагностировали акубаротравму и поверхностные ссадины спины и плеча, у его супруги и 10-летнего сына – акубаротравмы. Женщина и ребенок были доставлены в медучреждения Белгорода.

Еще одна женщина получила осколочные ранения мягких тканей волосистой части головы и плеч. Ей медики оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

В результате обстрела один дом разрушен полностью. В соседнем домовладении частично повреждена кровля, выбиты окна, также пострадал забор. Оперативные службы продолжат обход территории в светлое время суток.

Ранее многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли из-за удара украинского дрона в Херсонской области. Инцидент произошел в 120 километрах от линии боевого соприкосновения, у Рыкова Генического округа. Беспилотник ударил по легковому автомобилю.

Кроме того, в ЛНР один человек погиб и шестеро получили ранения при ударах украинских военных. Беспилотники противника ударили по гражданским объектам в трех муниципальных округах.