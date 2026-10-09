Девять человек получили ранения при атаке ВСУ на Калужскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Калужскую область. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.

По его словам, в ночь на 9 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 дронов над Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами, а также над Калугой. Удар пришелся по городской инфраструктуре.

"К сожалению, девять человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии", – написал Шапша.

Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления.

Кроме того, в двух муниципальных округах повреждены частные дома. На местах работают оперативные группы.

Ранее женщина погибла и еще три человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Грайворон Белгородской области. Троих пострадавших доставили в больницу.

У мужчины и женщины медики диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы.

