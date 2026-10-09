09 октября, 07:31Происшествия
Девять человек получили ранения при атаке ВСУ на Калужскую область
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Калужскую область. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в мессенджере MAX.
По его словам, в ночь на 9 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 дронов над Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами, а также над Калугой. Удар пришелся по городской инфраструктуре.
"К сожалению, девять человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии", – написал Шапша.
Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления.
Кроме того, в двух муниципальных округах повреждены частные дома. На местах работают оперативные группы.
Ранее женщина погибла и еще три человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона в городе Грайворон Белгородской области. Троих пострадавших доставили в больницу.
У мужчины и женщины медики диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы.