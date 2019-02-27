Депздрав советует ограничить прогулки из-за аномального давления

Жителям Москвы, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, рекомендовано ограничить прогулки и по возможности оставаться дома 28 февраля из-за прогнозируемого аномально низкого давления в столице. Об этом Агентству "Москва" сообщила врач общей практики поликлиники № 64 столичного департамента здравоохранения, обладатель статуса "Московский врач" Виктория Агальцова.
Она указала, что люди с сердечной патологией в этот день могут столкнуться с болями в сердце, слабостью, одышкой и нарушениями ритма сердца. Кроме того, низкое атмосферное давление может привести к отекам, онемению конечностей и головокружению.
Врач посоветовала москвичам отказаться от продолжительных прогулок и оставаться дома. Эти же рекомендации касаются и метеозависимых граждан.
Ранее метеорологи сообщили, что низкое атмосферное давление в Москве приблизится к рекордным значениям. Причиной тому циклонический вихрь, который доберется до Центральной России 28 февраля.
В результате его влияния давление в столице понизится на 20 единиц и достигнет около 725 миллиметров ртутного столба. Рекорд же составляет 720 миллиметров ртутного столба. Он был зафиксирован в 1990 году.
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