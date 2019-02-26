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18:09

Синоптики предупредили о "барической яме" в первый день весны

общество погода

18:09

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В первый день весны в Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление. Показания барометров окажутся в "яме" – 721 миллиметр ртутного столба. Такие показатели давления ниже нормы на 24 единицы, сообщает центр погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 марта на Среднерусскую равнину начнет прорываться холодный атмосферный фронт с интенсивными зарядами снега и порывистым ветром, закружат метели.

Кроме того, наметится обратный суточный ход температуры. Под утро воздух остынет до 0... -2 градусов, а днем температура снизится до -5... -7. На дорогах образуется гололедица.

2 марта столбик термометра опустится до -7... -12 ночью и -3... -5 днем. 3 и 4 марта характер погоды существенно не изменится. При этом в конце февраля будет теплая погода с температурой выше нормы.

Пасмурная погода ожидается в столице 27 февраля

общество погода

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