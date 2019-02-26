Москвичей предупредили о морозах в начале марта

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Александр Голубев рассказал ТАСС, что в Москве с 1 марта начнется похолодание.

По его словам, 1 марта пройдет циклон, начнется похолодание, пройдет снег, температура будет от нуля до минус пяти градусов. 2 марта столбик термометра опустится еще градусов на пять – будет минус 7–12 ночью и минус 3–5 днем.

3 и 4 марта характер погоды существенно не изменится. При этом в конце февраля будет теплая погода с температурой выше нормы. Так, во вторник, 26 февраля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, небольшие осадки и от 0 до 4 градусов тепла.

"Сохранится сырая, но теплая погода, на фоне пониженного атмосферного давления", – говорится на сайте "Метеоновости". Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что порывы ветра 26 февраля составят до 15 метров в секунду. В связи с этим желтый уровень погодной опасности в Москве был продлен еще на сутки.