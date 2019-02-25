Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам посоветовали не ждать скорой весны, передает "Российская газета". По словам руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александра Голубева, пока в столице сохраняется сильно переменчивый характер погоды, поэтому устойчивое потепление и весну можно ожидать не ранее второй половины марта.

В начале этой недели на погоду будет влиять арктический воздух. Будет ветрено, не исключен дождь, однако продолжится оттепель, начавшаяся в выходные. Днем ожидается до +4 градусов. Порывы ветра составят 18 метров в секунду.

Во вторник будет облачно, пройдут небольшие осадки. Столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. В среду ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура начнет понижаться, и ночью будет уже -3... -8 градусов. Днем столбики термометров покажут 0… -5 градусов. Северный ветер сохранится.

В четверг и пятницу будет облачно, небольшие осадки. Ночью похолодеет до -3… -8 градусов, днем опять потеплеет до 0… +4 градусов. Ветер ослабеет.

Давление к концу недели упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 миллиметров ниже нормы. Метеочувствительным людям нужно позаботиться о своем здоровье и избегать перенапряжения.

По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.

Погода в последний зимний месяц и первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15–20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля, так как сугробы за два месяца вырастут.