Выходные на ветер. Когда в столице прекратится метель

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Арктическое похолодание пришло в столицу. В Москве ожидаются метель и гололедица, а порывы ветра местами могут достичь 21 метров в секунду.

Температура опустилась до десяти градусов мороза. В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

"В столице и Московской области сохранится сильный северный ветер. В центре европейской части России продолжит поступать холодный воздух. Среднесуточная температура будет ниже обычной для начала третей декады февраля на четыре-пять градусов. Сегодня ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременный снег, небольшая метель. Температура днем – минус семь-девять градусов", – рассказал специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

В связи с непогодой столичный главк МЧС рекомендовал автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями. В течение всего дня москвичам рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом.

За минувшие сутки в столице выпало около 15% месячной нормы осадков. По словам заммэра Петра Бирюкова, последствия снегопада на улицах города устраняют 8,5 тысячи единиц спецтехники.

По данным Гидрометцентра, в выходные температура будет по-прежнему низкой. Сильный порывистый ветер также сохранится. Однако в первые дни следующей рабочей недели в городе снова потеплеет до плюсовых значений. Этому будет способствовать теплый атмосферный фронт, который пройдет через Москву и область.

В ночь на субботу в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Местами на дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит -12... -14 градусов, в центре города – -08... -10, а по области – от -12 до -17. Днем сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха – -5... -7 градусов, по области – от -4 до -9 градусов.

"Утро": до 10 градусов мороза и снег ожидаются в Москве в пятницу



Из-за порывистого ветра и снегопада авиакомпания "Аэрофлот" отменила 12 рейсов, запланированных на 22 февраля. Из аэропорта Шереметьево не полетят самолеты в Волгоград, Ставрополь, Архангельск, Набережные Челны, Челябинск, Прагу, Казань, Хельсинки, Софию, Воронеж, Уфу и Ростов.

Пассажиров оповещают об отмене рейсов через центр информации и бронирования. В авиакомпании пообещали, что граждан, уже прибывших на регистрацию, обеспечат всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".

В аэропорту Домодедово из-за погоды рейсы не отменяли. Видимость в районе аэропорта достаточна для совершения взлетно-посадочных операций – более 3,5 тысячи метров. Для расчистки и обработки реагентами перронов и взлетно-посадочных полос задействовано более 60 единиц спецтехники.

Аэропорт Внуково, несмотря на сложные метеоусловия, также работает в штатном режиме. Со снегом борются более 100 единиц техники. При этом, как предупредили представители авиаузла, возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом.

Также ранее сообщалось, что из-за сильного ветра закрыли для посещения московскую канатную дорогу. Это решение приняли в целях безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации.

Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра



По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.

Погода в последний зимний месяц и первый весенний окажется очень изменчивой. Прогнозируются периоды с 15-20-градусными морозами и оттепели. При этом снег растает не раньше первой декады апреля, так как сугробы за два месяца вырастут. Кроме того, эксперт указал, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса.