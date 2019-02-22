Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Московскую канатную дорогу закрыли для посещения из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба канатки.

Это решение приняли в целях безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации. Ветер в столице усилился до 15 метров в секунду.

Из-за вернувшейся зимней погоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, 22 февраля в столице ожидается до 10 градусов мороза. Метеорологи пояснили, что температура ниже климатической нормы вызвана арктическим вторжением.

В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.

В течение всего дня жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.