Канатную дорогу в Москве закрыли из-за сильного ветра

Московскую канатную дорогу закрыли для посещения из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба канатки.
Это решение приняли в целях безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации. Ветер в столице усилился до 15 метров в секунду.
Из-за вернувшейся зимней погоды в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По словам синоптиков, 22 февраля в столице ожидается до 10 градусов мороза. Метеорологи пояснили, что температура ниже климатической нормы вызвана арктическим вторжением.
В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.
В течение всего дня жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.
"Утро": до 10 градусов мороза и снег ожидаются в Москве в пятницу
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