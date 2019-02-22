Водителей призвали не ставить машины у деревьев из-за сильного ветра

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Не оставлять машины около деревьев и рекламных конструкций. Такой совет столичным автомобилистам опубликовал Twitter Московского паркинга.

К осторожности водителей призвали из-за метели, гололедицы и ветра с порывами до 21 метра в секунду. В течение всего дня жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

"Тех, кто едет на личном авто, просим быть осторожнее при парковке – не оставляйте авто под деревьями и рекламными конструкциями", – сказано в сообщении.

По словам синоптиков, 22 февраля в столице ожидается до 10 градусов мороза. Из-за вернувшейся зимы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Метеорологи пояснили, что температура ниже климатической нормы вызвана арктическим вторжением.

В связи с непогодой спасатели посоветовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.

