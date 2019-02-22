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06:57

До 10 градусов мороза и снег ожидаются в Москве в пятницу

общество погода

06:57

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Фото: портал Москва 24/Долматова Елена

Снежная погода, гололедица и до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе в пятницу, 22 февраля, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в Москве температура составит от 8 до 10 градусов мороза. Будет идти снег, местами даже метель. Синоптики предупреждают о сильном ветре. В связи с этим 22 февраля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ночь на субботу температура может опуститься до минус 14 градусов. Ветер северный, 8–13 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 7–12 градусов мороза. В ночь на субботу может похолодать до минус 17 градусов.

Как пояснили синоптики, из-за арктического вторжения будет на пять–шесть градусов ниже климатической нормы. Согласно прогнозам, снегопад не прекратится ближайшие сутки.

Из-за непогоды водителям посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию. Пешеходам рекомендовали держаться дальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций.

общество погода

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