Зима бушует. МЧС предупредило о метели и сильном ветре в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили о метели и гололедице в пятницу, 22 февраля. Ветер будет северным, а его скорость в порывах превысит 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 22 февраля в течение суток в Москве сохранятся снег, метель, заносы на дорогах, гололедица", − сказано в сообщении МЧС. В ведомстве также подчеркнули, что скорость ветра составит 13−18 метров в секунду. Кроме того, днем в пятницу местами он может разгоняться до 21 метра в секунду.

Из-за непогоды водителям посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств на дороге. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и иных шатких конструкций, а также не прятаться под деревьями.

21 февраля Москву накрыла мощная метель. В столичных аэропортах пришлось отменить и задержать более 50 рейсов.

По словам заммэра Петра Бирюкова, последствия снегопада на улицах города устраняют 8,5 тысячи единиц спецтехники. Согласно прогнозам, снегопад не прекратится ближайшие сутки.

В пятницу на смену оттепели придет похолодание. В ночь на 22 февраля температура опустится до минус 12 градусов. Из-за этого арктического вторжения, пояснили синоптики, будет на пять–шесть градусов ниже климатической нормы. Днем 22 февраля столбики термометров в столице покажут около 9 градусов мороза.