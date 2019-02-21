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13:46

Желтый уровень погодной опасности продлили на пятницу

общество погода

13:46

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 21 февраля, в столичном регионе ожидаются сильный ветер и метель, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – приводит сообщение Агентство "Москва".

Синоптики прогнозируют, что в ночь на пятницу будет облачно, пройдет снег, местами возможны метель, гололедица.

Ветер будет дуть северный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха в столице будет минус 12–10 градусов, по области – минус 15–10 градусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу Москву ждет арктическое вторжение. Морозы окрепнут, а температура окажется на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Днем – -9, ночью – -13. Существенных осадков не ожидается.

В День защитника Отечества погода улучшится, и солнце немного прогреет воздух. Северо-западный ветер стихнет до четырех метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, в начале следующей недели воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов.

общество погода

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