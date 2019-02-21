Потепление ожидается в Москве в начале следующей недели

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Температура воздуха в начале следующей недели в столице поднимется до плюс 4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"В начале следующей недели влияние циклона сохранится: будет облачно с осадками. В понедельник ночью – -4...+1, днем -1...+4, во вторник в течение суток – -3...+2", – говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 23 февраля температура воздуха в столице опустится до минус 14–12, по области – до минус 17–12. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Днем пройдет небольшой снег. В ночь на воскресенье ожидается небольшой снег. Днем возможны небольшие осадки, температура повысится до 0...+2 градусов.

Ранее сообщалось, что в пятницу Москву ждет арктическое вторжение. Морозы окрепнут, а температура окажется на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Днем – -9, ночью – минус 13. Существенных осадков не ожидается. Влажность – 70 процентов. В День защитника Отечества погода улучшится, и солнце немного прогреет воздух. Северо-западный ветер стихнет до четырех метров в секунду.

Между тем высота сугробов в столице утром 21 февраля составила 30 сантиметров. Это примерно на четверть ниже положенных значений. По данным специалистов, последние шесть лет среднемесячная температура воздуха в феврале в столице составляла -0,6... -4,6 градуса при норме в -7,7 градуса. В этом году эта тенденция продолжилась – -1 градус, что на 7,1 градуса выше нормы. Самая высокая температура текущей зимы была зафиксирована 17 февраля: воздух прогрелся до плюс 5,3.