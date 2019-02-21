Сугробы отстали от нормы из-за оттепели

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Высота сугробов в столице утром 21 февраля составила 30 сантиметров. Это примерно на четверть ниже положенных значений, сообщает центр погоды "Фобос".

Последние шесть лет среднемесячная температура воздуха в феврале в столице составляла -0,6... -4,6 градуса при норме в -7,7 градуса. В этом году эта тенденция продолжилась – -1 градус, что на 7,1 градуса выше нормы.

За февраль в Москве выпало 23 миллиметра осадков, что составляет 64% от нормы. Высота снежного покрова снизилась из-за оттепелей.

Самая высокая температура текущей зимы была зафиксирована 17 февраля: воздух прогрелся до плюс 5,3.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни в Москве похолодает. Небольшой снег возможен в пятницу и воскресенье, температура воздуха ожидается ночами в пределах -10... -15, днем – от -6 до -11. В воскресенье чуть теплее.