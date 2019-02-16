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17:22

Суббота стала самым теплым днем с начала зимы

общество погода

17:22

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Суббота, 16 февраля, стала в столице самым теплым днем с начала зимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра Анатолия Цыганкова.

"На метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 3,8 градуса, это самый теплый день с начала зимы", – сообщил синоптик. Он также отметил, что оттепель сохранится и в воскресенье, 17 февраля – ожидается от 0 до 2 градусов тепла. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице побила рекорд. Так тепло в этот день не было за всю 70-летнюю историю метеонаблюдений на метеостанции ВДНХ. Абсолютный рекорд для 16 февраля был установлен 1915 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,9 градуса.

Аномальное тепло: температура в феврале на 7 градусов выше нормы

При этом метеорологи предупредили москвичей о похолодании, которое придет в начале следующей рабочей недели. Самым холодным будет вторник: ночью ожидается от минус 10 до минус 15. В ночь на 20 февраля будет до минус восьми градусов, а днем 21-го числа – от одного до шести градусов выше нуля.

общество погода

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