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18:24

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В Москву идет похолодание

Москву ждут очередные "температурные качели"

общество погода

18:24

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Весь февраль погода в столице будет относительно теплой, однако на следующей неделе ожидается незначительное похолодание. Такой прогноз дал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает RT.

По словам метеоролога, в пятницу и субботу термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса в ночные часы. Днем 16 февраля в Москве будет от одного до трех градусов тепла, а в ночь на воскресенье подморозит до минус двух градусов.

Ощутимое похолодание придет в понедельник, когда днем и ночью температура воздуха в Москве и области составит минус восемь градусов.

"Самым холодным будет вторник: ночью ожидается от минус 10 до минус 15, а потом опять пойдет тепло", – сказал Цыганков.

Метеоролог уточнил, что в ночь на 20 февраля будет до минус восьми градусов, а днем 21-го числа – от одного до шести градусов выше нуля.

На этой неделе в Москве прошел снегопад, ставший самым сильным с начала зимы. Сотрудники коммунальных служб, которые устраняют последствия непогоды, уже вывезли с улиц свыше 450 тысяч кубометров снега.

В ближайшие выходные, по утверждению синоптиков, горожан ждет неустойчивое прояснение.

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общество погода

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