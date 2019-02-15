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15:52

Более 450 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Москвы за сутки

общество погода

15:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия рекордного снегопада, прошедшего в ночь на 13 февраля. Работы ведутся в круглосуточном режиме, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что только за последние сутки из столицы вывезено более 450 тысяч кубометров снега, а в работах задействовано более трех тысяч самосвалов.

Бирюков также указал, что снегоплавильные пункты работают в круглосуточном режиме, а с начала зимы утилизировано 22 миллиона кубических метров снега.

На особом контроле у коммунальных служб находятся работы по зачистке кровель. Задействованы 3822 бригады, их общая численность – 12 тысяч человек. Все работники прошли обучение и получили необходимую экипировку.

Снегопад, обрушившийся на Москву в ночь на 13 февраля, стал самым сильным за эту зиму. Он продолжался 16 часов. В столице выпало около 14 миллиметров осадков.

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