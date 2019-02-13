Дорожный патруль поможет водителям на дорогах Москвы в непогоду

В среду, 13 февраля, на столичных дорогах работают 17 экипажей дорожного патруля из-за плохих погодных условий. Также за дорожной обстановкой следят специалисты Центра организации дорожного движения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
"В городе работают 17 экипажей дорожного патруля, которые оказывают автомобилистам помощь в случае попадания в снежный занос", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, в городе в ближайшие часы продолжится снегопад, на дорогах образовалась гололедица.
В такую погоду сокращается тормозной путь, а также ухудшается видимость. Все это может привести к увеличению числа аварий.
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров, а по возможности пересесть на общественный городской транспорт.
В Москве запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи.
Из-за ухудшения погодных условий сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов.
Снегопад привел к отмене или задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах. Так, в Домодедове отменили 17 рейсов и еще пять задержали. Во Внукове и Шереметьеве задержано 16 и 17 рейсов соответственно.
По прогнозам синоптиков, в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы снега. К утру среды выпала пятидневная норма осадков.
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