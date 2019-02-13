Дорожный патруль поможет водителям на дорогах Москвы в непогоду

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 13 февраля, на столичных дорогах работают 17 экипажей дорожного патруля из-за плохих погодных условий. Также за дорожной обстановкой следят специалисты Центра организации дорожного движения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"В городе работают 17 экипажей дорожного патруля, которые оказывают автомобилистам помощь в случае попадания в снежный занос", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, в городе в ближайшие часы продолжится снегопад, на дорогах образовалась гололедица.

В такую погоду сокращается тормозной путь, а также ухудшается видимость. Все это может привести к увеличению числа аварий.

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров, а по возможности пересесть на общественный городской транспорт.

В Москве запустили более 400 единиц резервного общественного транспорта. В это число входят автобусы, электробусы и трамваи.

Из-за ухудшения погодных условий сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме. Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов.

Снегопад привел к отмене или задержке более 50 рейсов в столичных аэропортах. Так, в Домодедове отменили 17 рейсов и еще пять задержали. Во Внукове и Шереметьеве задержано 16 и 17 рейсов соответственно.

По прогнозам синоптиков, в среду может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы снега. К утру среды выпала пятидневная норма осадков.