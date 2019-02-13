Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:03

МЖД перешла на усиленный режим работы из-за снегопада

транспорт общество погода

09:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов. В этом им помогает снегоуборочная техника, заготовленная на случай непогоды. В течение дня устранять последствия снегопада будут свыше 70 спецмашин и почти 1,5 тысячи человек.

В пресс-службе уточнили, что при необходимости будут задействованы дополнительные силы. Сейчас спецтехника курсирует по определенному графику, не мешая поездам и обеспечивая безопасные перевозки.

"МЖД просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Утром 13 февраля снегопад парализовал движение транспорта в Северном Бутове. Пассажирам автобусов, не сумевших подняться в горку по покрытой льдом дороге, пришлось пешком идти до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

К аккуратности москвичей ранее призвал транспортный комплекс столицы. По прогнозам, к мокрому снегу и сильному ветру вскоре добавится гололед.

"Утро": мокрый снег ожидается в столичном регионе 13 февраля

транспорт общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика