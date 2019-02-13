МЖД перешла на усиленный режим работы из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Московской железной дороги работают в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Железнодорожники непрерывно очищают пути от заносов. В этом им помогает снегоуборочная техника, заготовленная на случай непогоды. В течение дня устранять последствия снегопада будут свыше 70 спецмашин и почти 1,5 тысячи человек.

В пресс-службе уточнили, что при необходимости будут задействованы дополнительные силы. Сейчас спецтехника курсирует по определенному графику, не мешая поездам и обеспечивая безопасные перевозки.

"МЖД просит граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Утром 13 февраля снегопад парализовал движение транспорта в Северном Бутове. Пассажирам автобусов, не сумевших подняться в горку по покрытой льдом дороге, пришлось пешком идти до станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

К аккуратности москвичей ранее призвал транспортный комплекс столицы. По прогнозам, к мокрому снегу и сильному ветру вскоре добавится гололед.

