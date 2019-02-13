Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице в среду

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Неустойчивая погода и до 2 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 13 февраля. Как сообщает портал "Метеоновости", прогнозируется мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях.

Максимальная температура воздуха в столице составит -1..+1 градусов, по области – от -3 до +2 градусов. Во второй половине дня температура понизится и на дорогах образуется гололедица.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов.

Ранее сообщалось, что в среду может выпасть 7-12 миллиметров осадков – что составит примерно треть месячной нормы. В период обильных снегопадов техника будет работать в круглосуточном режиме.