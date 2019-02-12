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12 февраля, 13:45

Сугробы в столице в среду могут увеличиться на 5–7 сантиметров

общество погода

12 февраля, 13:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В среду, 13 февраля, высота снежного покрова в столице может увеличиться на 5–7 сантиметров. Осадки станут интенсивнее под влиянием циклона с Черного моря, который продолжит перемещаться в северо-восточном направлении, усиливая юго-западные потоки воздуха, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в среду в столице пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах столицы ожидается гололед, ночью возможно налипание мокрого снега на провода и деревьях.

Как отмечается, на сегодняшний день количество осадков ниже нормы. При месячной норме в 36 миллиметров пока выпало только 3,4 миллиметра осадков, что соответствует только 10 процентам нормы.

Февраль этого года может войти в пятерку самых теплых зимних месяцев за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений.

Метеорологи напомнили, что по климатическим характеристикам февраль считается самым холодным и сухим месяцем зимы. В этом году по температуре он почти догнал март.

Самым теплым днем текущей недели в Москве станет 13 февраля. В среду столбики термометров покажут около трех градусов выше нуля. Ночь с 14 на 15 февраля станет самой холодной за всю неделю. Температура воздуха опустится до отметки в 10 градусов мороза. Рабочая неделя завершится умеренным морозом и слабым снегом. На протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.

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общество погода

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