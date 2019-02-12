Февраль 2019 года войдет в пятерку самых теплых за всю историю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Февраль в Москве может войти в пятерку самых теплых зимних месяцев за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений, сообщает портал "Метеоновости".
Метеорологи напомнили, что по климатическим характеристикам февраль считается самым холодным и сухим месяцем зимы. В этом году он оправдал свое место по количеству осадков, а вот по температуре почти догнал март.
С начала месяца в столице установилось аномальное тепло – температура воздуха даже в ночные часы не отклонялась далеко от нулевой отметки, а в дневные часы отмечались оттепели. "В этом году необычное тепло связано с активной циклонической деятельностью Атлантики. Атмосферные вихри, зарождающиеся на ее просторах, несут на Русскую равнину теплый и влажный океанический воздух ", – говорится в сообщении.
Температурная аномалия составила плюс 7,5 градуса. По информации синоптиков, таких высоких планок температура достигала только в феврале 1989, 1990, 1995, 2002 и 2016 годов. Рекордно теплым из этих пяти лет остается 1990 год, когда средняя за месяц температура оказалась положительной – плюс 0,4 градуса.
Самым теплым днем текущей недели в Москве станет 13 февраля. В среду столбики термометров покажут около трех градусов выше нуля. В ночь с 14 на 15 февраля станет самой холодной за всю неделю. Столбики термометра опустятся до отметки в 10 градусов мороза. Рабочая неделя завершится умеренным морозом и слабым снегом. На протяжении недели средняя суточная температура воздуха будет выше нормы в среднем на 5 градусов.
На среду, 13 февраля, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. По прогнозам синоптиков, во вторник скорость ветра в порывах составит до 15 метров в секунду. Ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве – +1... +3 градуса, по области – от -2 до +3.
Мокрый снег ожидается в столичном регионе 12 февраля
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