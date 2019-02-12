В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на среду, 13 февраля. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, во вторник скорость ветра в порывах составит до 15 метров в секунду. Ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в Москве – +1... +3 градуса, по области – от -2 до +3.
В ночь на 13 февраля в столичном регионе сохранится облачная погода с осадками и налипанием мокрого снега. Местами гололед. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха в Москве в ночь на среду составит -1... +1 градус, по области – от -3 до +2 градусов.
Ранее в ЦОДД призвали столичных автомобилистов воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик 12 февраля. В городе ожидается осложнение движения в связи с непогодой. В АМПП просят автомобилистов быть внимательными при выборе мест для парковки.
"Утро": теплая погода ожидается в столичном регионе 12 февраля
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